Владельцу напавших на девочку-шахматистку собак предъявили обвинение в Сочи

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявили владельцу бойцовых собак, которые загрызли 12-летнюю шахматистку в Сочи. Суд отправил владельца животных под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что девочка вместе с мамой приехала в Сочи из Саратовской области. Вечером 26 апреля школьница прошла на территорию участка в поселке Лоо, где владелец содержал семь овчарок.

На части участка не было забора, но владелец позволял животным свободно гулять и даже оставлял их без присмотра. В результате стая напала на школьницу и растерзала ее. Прибывшие на место врачи констатировали смерть девочки от полученных травм.

Кроме того следователи завели дело против руководства санаторного центра, которое предоставило услуги ненадлежащего качества, которые повлекли смерть потерпевшей.

Погибшая после нападения собак девочка приехала с мамой на первенство России по шахматам. Родители школьницы рассказали, что она очень любила животных и всегда помогала бездомным зверям. Мать девочки отметила, что вместе с дочерью жила в корпусе местного пансионата. От территории, где разводили собак он был огорожен очень плохо.