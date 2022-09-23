Владельцев незаконного казино осудили в Югре | 360°

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Владельцев незаконного казино осудили в Югре

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Шестерых организаторов подпольного казино осудили в Нижневартовске. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на информационно-аналитический портал «Ugra-news».

Руководителем группы являлся 33-летний житель Подмосковья, который ранее был судим. В нежилом помещении они расположили карточные столы, а также другие необходимые вещи для азартных игр. Своей деятельностью они занимались в период с июня 2019 по июнь 2020. У злоумышленников также изъяли черновые записи о поступлении и расходовании денег и другую документацию.

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Фигурантов приговорили по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенных в составе организованной группы. Их приговорили к сроку от полутора до двух лет условно, а также обязали к штрафу в размере от 30 до 100 000 рублей.

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