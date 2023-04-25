Криминал 25 апреля 2023, 14:01 Владельца «Википедии» в России снова оштрафовали на сотни тысяч рублей Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью

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Некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, Inc обязали выплатить 800 тысяч рублей штрафа за отказ удалить из «Википедии» статью с информацией, нарушившей российское законодательство. Приговор вынес мировой суд судебного участка №422 Таганского района Москвы, сообщила его пресс-служба.

Владельца интернет-энциклопедии со свободным контентом признали виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации.

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Wikimedia Foundation, Inc приговорили к выплате штрафа на сумму 800 тысяч рублей. По вменяемой статье организации грозило максимальное наказание на сумму четыре миллиона рублей.

Она отказалась ограничивать просмотр страницы с информацией, оправдывающей действия экстремистской организации «Джамаат Таблиг» (запрещенное в России экстремистское движение), сообщили «Известия».

В апреле владельца «Википедии» трижды штрафовали за нарушение российского законодательства — на 1,5 миллиона рублей из-за статьи о действиях военных в Донбассе, на два миллиона за статью об освобождении Запорожской области и еще на 800 тысяч за неудаление статьи о запрещенной песне группы «Психея».