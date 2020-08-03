Владельца турбазы на Алтае арестовали после гибели семьи

Семья из четырех человек погибла в одном из номеров туристической базы «Глобус». Суд заключил ее владельца под стражу. Мужчину обвинили в оказании услуг, повлекших смерть по неосторожности.

«Судом в отношении владельца туристической базы „Глобус“ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц“», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что семья с двумя детьми 10 и 16 лет приехала на турбазу 26 июля из Барнаула. Через несколько дней их тела нашли в номере гостиницы. Никаких следов насильственной смерти не было. На месте работала следственно-оперативная группа, которая начала выяснять все обстоятельства. Специалисты взяли пробы воздуха и воды, а также назначили необходимые экспертизы.

По информации правоохранителей, в ночь на 27 июля на турбазе отключилось электроснабжение. Владелец «Глобуса» попросил занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы на базе заработала система водоснабжения. По время следственного эксперимента удалось узнать, что из-за генератора в номерах на втором этаже появилась окись углерода.

«При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, во время проверки на территории турбазы выявили многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Также были найдены нарушения, связанные с безопасностью использования энергоустановок высоковольтного напряжения. Владельцу «Глобуса» внесено представление об устранении всех нарушений. Пока работу туристической базы приостановили. Посетителей выселили, а территорию взяла под круглосуточную охрану полиция.