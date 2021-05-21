В Москве задержали владельца оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского. Его заподозрили в контрабанде оружия и боеприпасов. Мужчина может получить до 12 лет тюрьмы.

Вместе с Львовским, рассказал ТАСС источник в силовых структурах, правоохранители задержали его предполагаемого сообщника. Им оказался глава транспортной компании Михаил Кучменко.

«В Москве при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России были задержаны Львовский Юрий Александрович, а также Кучменко Михаил Васильевич», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчин подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ. В ней говорится о контрабанде огнестрельного оружия, его основных частей, взрывчатки и боеприпасов организованной группой.

Правоохранители изъяли по адресам фактических мест проживания задержанных «необходимые по делу документы и другие вещественные доказательства, важные для следствия». Если вину мужчин докажут, их могут лишить свободы на срок до 12 лет.

По данным из открытых источников, магазин «Папины игрушки» в Москве работает в сфере розничной торговли макетами оружия, стреляющего холостыми патронами, и комплектующих к нему. Компания, которую возглавляет Кучменко, занимается транспортными услугами по России.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили, что в пятницу подозреваемых арестовали на два месяца — до 19 июля.