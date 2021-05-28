Владельца сгоревшего хостела в Бурятии задержали после гибели постояльца

Организованный из бруса и досок хостел над автомастерской в Улан-Удэ сгорел в ночь на пятницу, 28 мая. В огне погиб мужчина-постоялец. Травмы получили женщина и ребенок, которые выпрыгнули из окна третьего этажа, спасаясь от пламени. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

По данным ведомства, предприниматель на своем придомовом участке возвел трехэтажное здание. Первый этаж он использовал под автосервис. На втором и третьем этажах организовал 15 комнат, которые сдавал в аренду. Сам он жил в соседнем доме.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на первом этаже. В хостеле в это время находились 13 постояльцев. Часть из них эвакуировалась самостоятельно.

Из окна третьего этажа выпрыгнули женщина и ребенок. Они получили травмы. Как сообщил сайт kp.ru, речь идет о девятилетнем школьнике. Врачи диагностировали у мальчика компрессионный перелом позвоночника. При тушении пожара внутри здания нашли тело постояльца. Он приехал из Иркутской области.

В отношении предпринимателя завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека».

Сейчас следователи собирают доказательства. В ближайшее время организатору хостела изберут меру пресечения.