Владельца ружья, из которого стреляли в школе под Пермью, привлекут к ответственности

Владельца охотничьего ружья, из которого шестиклассник стрелял в школе под Пермью, лишат разрешения на хранение и ношение оружия. Об этом в региональном управлении Росгвардии сообщили РИА «Новости».

Владельца «Сайги» привлекут к ответственности за нарушение условий хранения ружья. Также его лишат права на владение и хранение оружия, заявили в Росгвардии.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

Ученик шестого класса в поселке Сарс Октябрьского городского округа в понедельник устроил стрельбу в школе. Ребенок выстрелил по двери и в стену. Один ученик пострадал и был доставлен в больницу с ссадинами, но вскоре его отпустили домой. Стрелявшего задержали. Его обезвредила директор школы, которая убедила мальчика отдать ей карабин и патрон. Школьник рассказал, что хотел расквитаться с девочкой, которая его обижала.

Предположительно, мальчик взял в школу ружье отца, которое хранилось дома в сейфе. Его отец ранее признался «360», что брал сына на стрельбище. По его словам, мальчик умеет стрелять.