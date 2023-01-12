Криминал 12 января 2023, 22:30 Владельца «Рив Гош» выпустили под залог в 30 миллионов рублей Владельца сети «Рив Гош» Мейера суд отпустил из-под стражи под залог в 30 миллионов рублей Telegram

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Владельцу сети «Рив Гош» Августу Мейеру апелляционным судом отменили постановление о продлении ареста. Об этом со ссылкой на адвоката бизнесмена Олега Ткаченко сообщил ТАСС.

«Суд удовлетворил жалобу защиты и освободил Мейера из-под стражи под залог 30 миллионов рублей», — сказал защитник.

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Он также добавил, что следственные работы по делу уже завершились. Ткаченко подчеркнул, что Мейер по-прежнему не признает свою вину.

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В начале декабря стало известно, что Мейера арестовали. Его обвинили в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Речь идет о сумме около2,5 миллиарда рублей. Дело связано с кредитами, которые ретейлер «Юлмарт» получил от Сбербанка. В одном из эпизодов фигурирует ВТБ, который тоже выдавал компании кредиты. Общая сумма ущерба — более трех миллиардов.

Адвокат Мейера рассказал, что дело расследуется с 2017 года — уже более пяти лет.