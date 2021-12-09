Владельца «Рив Гош» арестовали

Владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера арестовали. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера», — сказано в сообщении.

Его обвинили в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Речь идет о суммах в 1 428 677 453,77 рубля и 1 000 000 000 рублей. Защитник бизнесмена отметил, что следствие идет уже пять лет.

«Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт», — высказался адвокат.

Еще накануне газета «Коммерсант» написал, что Августа Мейера, а также его жену и делового партнера Инну Мейер задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве — хищении 2,3 миллиарда рублей у Сбербанка. По данным источника газеты, эту сумму компания «Юлмарт», совладельцем которого был Мейер, получила незадолго до своего краха в качестве кредита для развития бизнеса.

Мажоритарными акционерами компании «Юлмарт» являлись Август Мейер, Дмитрий Костыгин и Михаил Васинкевич. Между ними еще пять лет назад произошел конфликт из-за разных взглядов на ведение бизнеса. В результате этого интернет-ретейлер стал терять позиции, а в 2020 году практически перестал функционировать.