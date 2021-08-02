Владельца подмосковного хосписа отправили в колонию после гибели 12 человек при пожаре

Хозяин дома престарелых в Подмосковье, где при пожаре в 2020 году погибли 12 человек, получил шесть лет и пять месяцев колонии. Решение вынес Красногорский суд.

Согласно материалам дела, фигурант превратил арендованный жилой дом в частный пансионат для пожилых людей. Для того, чтобы разместить как можно большее количество постояльцев, подсудимый сделал в доме перепланировку и установил дополнительные розетки. Меры пожарной безопасности он не соблюдал.

Всего в доме проживали 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет. Плату за постояльцев брали посуточно. Официально свое учреждение основатель хосписа никак не зарегистрировал.

В мае 2020 года в здании произошел пожар. От отравления угарным газом на месте погибли девять человек. Еще трое умерли от полученных ожогов в больнице.

В отношении основателя пансионата завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». 12 мая 2020 года мужчине предъявили обвинение и взяли под стражу.