Владельца петербургской кальянной привлекут к ответственности за работу в карантин
В Санкт-Петербурге в отношении владельца кальянной возбудили уголовное дело. Его заведение продолжало работать и принимать клиентов, несмотря на карантин. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, речь идет о кальянной, которая находится на улице Кораблестроителей. Правоохранители нашли в подсобном помещении большое количество контрафактного алкоголя и выявили нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Заведение опечатано. Возбуждено уголовное дело.