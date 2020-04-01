    01 апреля 2020, 21:25

    Владельца петербургской кальянной привлекут к ответственности за работу в карантин

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге в отношении владельца кальянной возбудили уголовное дело. Его заведение продолжало работать и принимать клиентов, несмотря на карантин. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, речь идет о кальянной, которая находится на улице Кораблестроителей. Правоохранители нашли в подсобном помещении большое количество контрафактного алкоголя и выявили нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Заведение опечатано. Возбуждено уголовное дело.