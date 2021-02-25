Владельца отеля «Карамель», где людей убило кипятком, отправили в колонию

Хозяина пермского хостела «Карамель» Сергея Щербакова приговорили к пяти годам колонии. В 2020 году в гостинице пять человек насмерть обварились кипятком из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей <…>, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трем лицам и смерть пяти лиц)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с конца 2013 года предприниматель оказывал гостиничные услуги в мини-отеле «Карамель», расположенном в подвале многоквартирного жилого дома по адресу: улица Советской Армии.

В ведомстве уточнили, что владелец допускал многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, запрещающих размещать гостиничные номера в подвальных помещениях.

В январе прошлого года прорвало магистральный трубопровод, принадлежащий ОАО «Пермская сетевая компания». В результате горячая вода проникла в мини-отель. В тот момент там находились люди. От ожогов скончались пять человек, в том числе маленькая девочка. Еще три человека получили сильные ожоги.

Владелец мини-отеля получил пять лет тюрьмы в исправительной колонии общего режима. Его также на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с гостиничными услугами. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму от одного до трех миллионов рублей.