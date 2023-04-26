Криминал 26 апреля 2023, 00:37 Владельца ночного клуба задержали за торговлю наркотиками в Краснодаре

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Полиция Краснодара задержала владельца ночного клуба за продажу наркотических веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Сотрудники органов обнаружили в кабинете злоумышленника прозрачный пакет с неизвестным порошком. Кроме того, по предварительным данным, 20 посетителей клуба находились в состоянии наркотического опьянения. Их отправили на медосвидетельствование.