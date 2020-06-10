Владельца лодочной станции Волгограда оправдали по делу о гибели 11 человек

Оправдательный приговор получил директор лодочной станции Волгограда Леонид Жданов по делу о гибели 11 человек после столкновения баржи и катамарана. Следователи считали, что он не остановил судно с пассажирами, которое отправилось в плавание с нарушениями.

О том, что сегодня Жданова оправдали сообщил представляющий его интересы адвокат Николай Висков.

«Суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями», — заявил защитник в беседе с РИА «Новости». Сам Жданов назвал решение суда адекватным и правильным.

Столкновение катамарана и баржи в акватории Волги произошло 12 июня 2018 года. Там погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Потенциальным виновником аварии следователи называли владельца прогулочного судна Дмитрия Хахалева. Именно он погрузил на борт, рассчитанный на 12 человек 16 пассажиров, а после пьяным встал за штурвал.

Суд также рассматривал дело Хахалева и даже признал его виновным. Но в связи с его смертью уголовное преследование прекратили. В прокуратуре уточнили, что дело прекратили по требованию родственников погибшего владельца катамарана, которые не верили в его виновность.