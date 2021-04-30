Владельца ИД «Умма» арестовали по подозрению в финансировании терроризма в Москве

Владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбек Эжаев арестовали в Москве. Его заподозрили в финансировании терроризма. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Эжаеву предъявлено обвинение по статье УК РФ «Организация финансирования террористической деятельности». По просьбе следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи заявили, что Асламбек Эжаев — приверженец идеи радикального ислама. По предварительной информации, примерно с 2012 года он занимался организацией финансирования террористической деятельности «Исламского государства»*.

С этого года и до настоящего времени мужчина устраивал конспиративные встречи с контрагентами. От них он получал деньги, которые были предназначены для финансирования ИГ*.

«В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», — сказано в сообщении СК.

Также следствие считает, что Эжаев использовал издательский дом «Умма» для сбора и перевода денежных средств. Книги этого ИД признавались результатами экспертиз экстремистскими. Однако владелец издательства «формально менял название произведений и заново переиздавал их». Книги распространялись среди заключенных.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.