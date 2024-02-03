Криминал 03 февраля 2024, 17:22 Владельца и повара кафе в Иркутске арестовали после массового отравления шаурмой Владельца и повара кафе Иркутска обвинили в массовом отравлении горожан шаурмой

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Обвиняемыми по делу о массовом отравлении шаурмой жителей Иркутска назвали владельца и повара местного кафе. Они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве добавили, что Кировский районный суд Иркутска арестовал владельца кафе и повара на два месяца.

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Массовое отравление шаурмой произошло в Иркутске вечером в минувший четверг, 1 февраля.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в больницу в состоянии средней степени тяжести доставили девять человек, в том числе двух детей. Он добавил, что число пострадавших выше, но некоторые люди отказались от медицинской помощи.

В беседе с «360» госпитализированные описали одинаковые симптомы: рвоту, понос и головокружение. Одна из отравившихся заявила, что врачи предварительно диагностировали ей ротавирусную инфекцию.

Собеседница подчеркнула, что купила шаурму в кафе не в первый раз. По ее словам, когда готовкой занимался сам владелец заведения, никаких проблем не было. Но в последний раз шаурму сделал нанятый повар.

По данным следствия, надзорные органы провели проверку кафе, в ходе которой нашли нарушения санитарных норм. Заведение закрыли и завели административное дело, которое уже поступило на рассмотрение суда.