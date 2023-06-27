Криминал 27 июня 2023, 10:59 Владельца грибной наркоплантации задержали в Москве Представитель МВД Волк: полицейские задержали в Москве владельца грибной наркоплантации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Владельца грибной наркоплантации задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северо-Восточному округу Москвы, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, мужчина занимался сбытом наркотиков и культивацией наркосодержащих растений. Злоумышленник использовал тайники-закладки для распространения запрещенных веществ в нескольких районах Москвы. Они были упакованы в специальный пластик, напоминающий природный камень.

Реклама

Кроме того, полицейские нашли в автомобиле задержанного 53 свертка с растительными веществами, а также два оборудованных тайника.

В квартире подозреваемого, обнаружили грибную мини-ферму, скрытую в шкафах. Он использовал культивационные камеры с климатической системой для ускоренного выращивания растений. В общей сложности полицейские изъяли более двух килограммов наркотиков.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 231 УК РФ. Его заключили под стражу.

Ранее МВД пресекло деятельность банды наркоторговцев-контрабандистов.