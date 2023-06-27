27 июня 2023, 10:59
Владельца грибной наркоплантации задержали в Москве
Представитель МВД Волк: полицейские задержали в Москве владельца грибной наркоплантации
Владельца грибной наркоплантации задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северо-Восточному округу Москвы, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным правоохранителей, мужчина занимался сбытом наркотиков и культивацией наркосодержащих растений. Злоумышленник использовал тайники-закладки для распространения запрещенных веществ в нескольких районах Москвы. Они были упакованы в специальный пластик, напоминающий природный камень.
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Кроме того, полицейские нашли в автомобиле задержанного 53 свертка с растительными веществами, а также два оборудованных тайника.
В квартире подозреваемого, обнаружили грибную мини-ферму, скрытую в шкафах. Он использовал культивационные камеры с климатической системой для ускоренного выращивания растений. В общей сложности полицейские изъяли более двух килограммов наркотиков.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 231 УК РФ. Его заключили под стражу.
Ранее МВД пресекло деятельность банды наркоторговцев-контрабандистов.
Наркотики
МВД РФ
Москва 2023
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