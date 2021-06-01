Владельца батута задержали после ЧП с детьми в Барнауле

Владельца батута задержали в Барнауле после падения детей с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Помимо 30-летнего владельца батута, полицейские задержали индивидуального предпринимателя. Ей предъявили обвинение, который содержал батут.

«Предъявлено обвинение 51-летнему индивидуальному предпринимателю в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Она задержана, допрошена в качестве обвиняемого», — сообщили в пресс-службе.

Следствие полагает, что днем 30 мая этого года возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет получили травмы.

Одну из пострадавших в Барнауле на батуте девочек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она находится в тяжелом состоянии. Состояние другой пострадавшей оценивается как тяжелое. По словам местных жителей, детей отбросило на трамвайные рельсы после того, как батут лопнул. В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец ранее сообщила, что территории рядом с ТЦ являются источником повышенной опасности и родители должны внимательнее относится к таким играм.