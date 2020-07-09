Владельца автосервиса похитили из-за бизнеса в Екатеринбурге. Видео

Следственный комитет по Свердловской области открыл уголовное дело о похищении человека. Речь идет о владельце автосервиса Олеге Сербиенко, который, по его словам, борется за землю со строительной компанией. В распоряжении «360» оказались кадры того, как неизвестные силой сажают мужчину в машину.

На видео два человека в масках выводят мужчину с обнесенного забором участка. Он сопротивляется, но они его бьют и буквально впихивают в темную Lada. Затем машина уезжает.

Следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга областного СКР завел уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

«В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции выясняются все без исключения обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении пресс-службы регионального СК РФ.

К счастью, мужчина нашелся. Он вернулся на то же место, откуда его забрали.

«Я пришел откуда-то с Челябинского тракта. Лесами шел-шел», — рассказал он корреспонденту «360». Отвечать на вопрос, били ли его, он не стал.

«Разговор был долгий, длинный. Было много вопросов, много ответов», — заявил похищенный.

По его словам, его пытались похитить еще в ночь с 30 июня на 1 июля. Однако тогда преступникам этого сделать не удалось. Местный житель рассказал, что у него произошел конфликт из-за автосервиса, который работает с 1995 года. Он находится на земле, которая очень нужна одной строительной компании. Однако у Сербиенко, по его уверениям, есть все документы на участок.

Его хотят отобрать, отнять, требуют, чтобы я его продал за 100 тысяч. Я сказал, что не буду продавать ни за 100 [тысяч], ни за 100 миллионов. Это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решение, но это строительная организация с очень большими связями и деньгами. Они попирают все законные права Олег Сербиенко владелец автосервиса.

Сербиенко не намерен сдаваться. Он будет защищать свою землю до последнего.

«Я не боюсь ничего. Сказал им откровенно: „Хотите — убивайте меня. Я ничего вам не отдам. У меня ничего, кроме этого, нет“», — заявил он.