Владелицу наркопритона задержали в ЯНАО | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Владелицу наркопритона задержали в ЯНАО

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Сотрудники полиции задержали женщину, которая держала наркопритон в Муравленко. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЯНАО.

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Злоумышленница принимала в своей квартире наркоманов. Свое пребывание там они оплачивали веществами. Незаконной деятельностью 25-летняя девушка занималась на протяжении года. Против нее возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до четырех лет заключения. На данный момент она находится под арестом.

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