08 февраля 2023, 18:28
Владелицу ювелирного бренда Darvol посадили под домашний арест
Суд отправил владелицу ювелирного магазина Darvol Спиридонову под домашний арест
Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову. Как сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции, ее обвиняют в мошенничестве на 191 миллион рублей.
«Спиридоновой Д. А., обвиняемой в совершении девяти мошенничеств, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемая обманным путем получила от знакомых деньги под предлогом продажи ювелирных изделий, но обещанное не исполнила, а лишь просто присвоила деньги. Как уточнили в прокуратуре, предварительно пострадали восемь человек, общий ущерб превысил 191 миллион рублей.
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Ювелирный дом Darvol занимался производством украшений по индивидуальным заказам, а также предоставлял на продажу готовые изделия. Сейчас сайт компании не работает. Но в группе магазина в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть, что стоимость их продукции варьируется примерно от 300 тысяч до 6,5 миллиона рублей за кольцо.
Мошенничество
Бизнес
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