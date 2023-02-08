Криминал 08 февраля 2023, 18:28 Владелицу ювелирного бренда Darvol посадили под домашний арест Суд отправил владелицу ювелирного магазина Darvol Спиридонову под домашний арест Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

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Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову. Как сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции, ее обвиняют в мошенничестве на 191 миллион рублей.

«Спиридоновой Д. А., обвиняемой в совершении девяти мошенничеств, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, обвиняемая обманным путем получила от знакомых деньги под предлогом продажи ювелирных изделий, но обещанное не исполнила, а лишь просто присвоила деньги. Как уточнили в прокуратуре, предварительно пострадали восемь человек, общий ущерб превысил 191 миллион рублей.

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Ювелирный дом Darvol занимался производством украшений по индивидуальным заказам, а также предоставлял на продажу готовые изделия. Сейчас сайт компании не работает. Но в группе магазина в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть, что стоимость их продукции варьируется примерно от 300 тысяч до 6,5 миллиона рублей за кольцо.