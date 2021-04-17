Владелицу бассейна в Ижевске объявили в розыск после отравления детей хлором

Удмуртские следователи объявили в розыск жительницу Ижевска Анну Широкову. Ее подозревают в предоставлении небезопасных услуг: женщина сдавала в аренду бассейн, где хлором отравились восемь детей.

Следствие установило, что 44-летняя женщина предоставила 13 и 14 апреля бассейн, который находился в частном доме микрорайона Орловское, для плавания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по республике Удмуртия.

«В результате этого восемь несовершеннолетних детей при купании в бассейне получили химическое отравление», — подчеркнули в ведомстве.

После случившегося Широкова скрылась от правоохранителей. Ее объявили в розыск. Против женщины возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В бассейне купались 10 детей в возрасте 6-14 лет и двое взрослых. Помощь медиков в итоге потребовалась восьми несовершеннолетним. Сейчас ребятам ничто не угрожает, хотя врачи выявили у них отравление хлором. Содержащие это вещество препараты использовали для обеззараживания воды.