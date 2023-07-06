Криминал 06 июля 2023, 18:34 Владелица салона красоты в Москве пойдет под суд за продажу наркотиков в бьюти-боксах Владелицу салона красоты в Москве арестовали за торговлю наркотиками в бьюти-боксах РИА «Новости»

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В Москве против 37-летней владелицы салона красоты и ее 38-летнего сотрудника возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в бьюти-боксах. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, злоумышленники арендовали помещение на Таганской улице и открыли салон красоты. Они привлекали клиентов через чат в мессенджере, где предлагали ознакомиться с ассортиментом и ценами на наркотики. Покупатели могли заказать их и оплатить под видом бьюти-боксов.

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При обыске в спа-салоне и по месту жительства обвиняемых изъяли около 300 граммов мефедрона.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Таганской межрайонной прокуратурой, направили в суд. Обвиняемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось о том, что актера сериала «Чикатило» Дмитрия Малькова задержали в Москве с наркотиками.