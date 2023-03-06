06 марта 2023, 10:29
Владелец «Царьграда» рассказал о своем состоянии после покушения
Директор «Царьграда» Коснтантин Малофеев при попытке покушения не пострадал
Машину директора группы компаний «Царьград» Константина Малофеева заминировали. Он заявил в своем Telegram-канале, что не пострадал.
«В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал», — написал он.
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Константин Малофеев заверил, что угрозы и теракты на повлияют на его патриотическую позицию, и понадеялся на арест убийц сотрудницы телеканала «Царьград», политолога Дарьи Дугиной.
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ФСБ предотвратила покушение на медиаменеджера. Украинские спецслужбы собирались взорвать его автомобиль. Для этого неизвестный мужчина прикрепил к иномарке взрывчатку, которую обезвредили при помощи специального робота-сапера. Заказчиком преступления назвали основателя и одного из руководителей подразделения «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, который причастен к нападению диверсантов в Брянской области 2 марта.
Убийства
Терроризм
Журналистика
Украина
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