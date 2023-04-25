Криминал 25 апреля 2023, 13:28 Владелец строительной фирмы из Санкт-Петербурга спрятал у себя в квартире арсенал оружия Полиция нашла у двух мужчин в Санкт-Петербурге нелегальные патроны и огнестрельное оружие

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Полиция и ФСБ нашли в Красносельском районе Санкт-Петербурга два нелегальных арсенала огнестрельного оружия. Из квартир директора строительной фирмы и безработного мужчины изъяли карабины, пистолеты, патроны, ракетницу и другие запрещенные предметы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Правоохранители узнали о домашних схронах, расследуя дело по факту незаконного оборота оружия. Сотрудники управления уголовного розыска с коллегами из регионального ФСБ провели обыски в двух квартирах на улицах Маршала Захарова и Летчика Пилютова.

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У 46-летнего директора строительной компании нашли пять пистолетов, 350 граммов бездымного пороха и 63 патрона, а у 50-летнего безработного мужчины — самозарядный нарезной карабин, два пистолета, 312 патронов разного калибра, ракетницу. У обоих подозреваемых также изъяли запасные части и конструктивные элементы других видов оружия и боеприпасов.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

Мужчин привлекут к ответственности за незаконные приобретение и хранение оружия, его частей и боеприпасов. Полиция завела уголовные дела.

Еще один арсенал в апреле обнаружили дома у 54-летнего мужчины в поселке Тельмана. Полиция задержала его по делу о покушении на убийство и нашла оружие, часть которого, по результатам экспертизы, оказалась пригодной для стрельбы.