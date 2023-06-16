Криминал 16 июня 2023, 19:33 Владелец шаурмичной из Дагестана убил сотрудника за недостачу

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Владелец шаурмичной из Дагестана выстрелил в голову своему сотруднику после того, как обнаружил недостачу. Об этом сообщил newstracker со ссылкой на данные Следственного комитета по региону.

Сотрудника с ранением доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько дней мужчина погиб.

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Сначала против злоумышленника возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Однако в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве.