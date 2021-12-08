Владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера, его жену и делового партнера Инну Мейер задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве, сообщила газета «Коммерсант».

Мейер также является совладельцем интернет-ретейлера «Юлмарт». Он и его жена подогреваются в хищении 2,3 миллиарда рублей у Сбербанка. По данным источника издания, эту сумму компания «Юлмарт» незадолго до своего краха получила как кредит для развития бизнеса.

Издание написало, что ранее фигурантом дела стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Его еще в 2017 году обвинили в особо крупном мошенничестве, позже статью переквалифицировали на более мягкую — причинение ущерба без признаков хищения. Однако теперь вновь расследуется факт мошенничества.

По данным СМИ, Мейеры проходят по делу пока как подозреваемые, но в скором времени их статус может поменяться на обвиняемых. Супругам, по последним данным, не избрали меру пресечения.

«Юлмарт» уже пять лет находится в состоянии затяжного конфликта между мажоритарными акционерами Августом Мейером, Дмитрием Костыгиным и и Михаилом Васинкевичем. Взгляды бизнесменов на развитие бизнеса разошлись, поэтому интернет-ритейлер стал терять позиции, а в 2020 году практически перестал работать.