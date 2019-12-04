Владелец машины выплатит пострадавшей в ДТП пассажирке 800 тысяч рублей

Авария произошла в ноябре 2018 года. Автомобиль Honda Fit выехал на полосу встречного движения, съехал на обочину, а затем врезался в металлический забор.

Пассажирка попала в больницу с ушибом головного мозга, грудной клетки и легких. Эксперты оценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Суд обязал владельца транспортного средства к выплате компенсации в размере 800 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.