Владелец криптофермы в Череповце украл электричество на миллион рублей

О хищении узнали специалисты служб безопасности и учета электроэнергии Вологодского филиала «Россети Северо-Запад», когда они проверяли показатели электросчетчиков. Выяснилось, что местный житель установил компьютеры для майнинга в двух гаражных боксах на площади в 100 «квадратов». Сначала он платил за электричество, а потом отказался от этого.

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Специалисты нашли в счетчике «жучок», искажающий показатели. Таким образом, мужчина не доплатил 928 тысяч рублей.

Сотрудники организации передали информацию в полицию. Теперь местному жителю может грозить статья «Самовольное подключение и использование электрической энергии».