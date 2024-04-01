Криминал 01 апреля 2024, 07:58 Владелец ГК «Гранель» попал под следствие «Ведомости»: владелец ГК «Гранель» Нигматуллин попал под уголовное дело РИА «Новости»

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Владелец ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин попал под уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, сообщили «Ведомостям» сразу несколько источников. Отмечается, что в отношении него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: вечером он обязан находиться по месту жительства, но днем может перемещаться по городу.

Максимальная санкция по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) — штраф и 15 лет лишения свободы. При этом, по данным источников, мера пресечения, которую выбрал для Нигматуллина, назначается как обвиняемым, так и подозреваемым — неизвестно, каков сейчас его статус.

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Представители компании-застройщика отказались давать комментарии в период следственных действий, однако отметили, что «ознакомлены с данной информацией».

По той же статье уже проходит бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. По словам бывших сотрудников компании, владелец и некоторые топ-менеджеры «пытались решить вопрос с претензиями налоговой службы».