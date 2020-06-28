Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Владелец туристической базы «Экостровская» повздорил с отдыхающим. Он вооружился и стал угрожать посетителям базы, которые вызвали полицию. Мужчина начал стрелять и чуть не попал в стражей порядка. Против него возбудили уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Мурманской области, инцидент случился 27 июня на базе отдыха «Экостровская» на озере Имандра. Во время конфликта с отдыхающим хозяин турбазы взял охотничий карабин и топор и начал угрожать людям. Не дожидаясь кровавой развязки, они вызвали полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на базу, мужчина 1971 года рождения открыл огонь. Во время одного выстрела он направил ствол в сторону полицейских.

Во время стрельбы никто не пострадал, однако против владельца «Экостровской» возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Полицейские изъяли карабин, а стрелка задержали. Теперь его могут арестовать. Максимальное наказание по уголовной статье 317 — пожизненное лишение свободы.