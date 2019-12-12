Включавшего соседям звуки конского ржания нижегородца обвинили в истязаниях и арестовали

Согласно официальной информации, следователи ОВД доказали причастность мужчины 1973 года рождения к истязанию жителей одного из домов, расположенных на улице Березовской областного центра.

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С апреля 2018 года по настоящее время мужчина в своей квартире периодически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям многоквартирного дома.

Согласно данным следствия Нижегородской области, подозреваемый арестован. Уголовное дело расследуется по статье «Истязание двух и более лиц», предусматривающей лишение свободы на срок от трех до семи лет.