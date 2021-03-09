Вклады под 11,7% годовых для пенсионеров признали немошенническими. Их предлагали по почте
Арбитражный суд Московской области признал ошибочным утверждения, что письма от кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» пенсионерам рассылались мошенниками. Суд прошел после публикации ряда СМИ, в том числе «360», информации о вкладах под 11,7% годовых.
«Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию КПК „ЛФЦ“ распространенные ответчиком следующие сведения: „Мошенники предложили пожилым людям вложиться под 11,7% годовых на фоне коронавируса“», — говорится в решении Арбитражного суда Московской области.
В материале, который «360» опубликовал ранее, говорилось о том, что жители Москвы и Санкт-Петербурга получают в почтовые ящики письма от кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр». В нем говорится о коронавирусе и предлагается вложиться под 11,7% годовых. При этом в заголовке использовалось слово «мошенники», что суд и признал не соответствующим действительности.
По решению суда, «360» разместил опровержение информации, которая была признана недостоверной.
Публикация, о которой идет речь, была удалена с сайта «360» в процессе судебного разбирательства.