Вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова задержали и отправили в изолятор. Об этом источник в силовых структурах сообщил ТАСС.

«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что такие действия связаны с уголовным делом бывшего советника губернатора, сына вице-спикера, Антона Натарова. Его подозревают в мошенничестве с использованием бюджетных средств, выделенных на покупку угля, необходимого администрации города Игарки. Его задержали еще в 2019 году, а позже поместили под домашний арест.

При этом в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не прокомментировали.

Сергей Натаров стал вице-спикером регионального парламента в сентябре 2021 года. До этого он занимал пост депутата Госдумы от ЛДПР с 2016 года, а в период с 2013 по 2015 год замещал министра экономики и регионального развития Красноярского края.