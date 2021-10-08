Бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» заподозрили в крупном мошенничестве

Следствие попросило суд об аресте бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили РИА «Новости».

Лефеля задержали в Москве в рамках дела о мошенничестве, написал ТАСС. Ему уже предъявлено обвинение. Следствие попросило суд арестовать его.

Бывшему вице-президенту группы компаний «ПИК» в ближайшее время изберут меру пресечения. Рассмотрением этого вопроса займется Тверской районный суд Москвы.

ПИК является крупнейшим застройщиком в России. По состоянию на 1 октября 2021 года компания занимает первое место в рейтинге «Единого ресурса застройщиков». ГК «ПИК» занимается строительством жилья в 12 регионах.