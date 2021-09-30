Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель министра просвещения Марина Ракова не явилась на допрос. Она выключила телефоны и покинула место жительства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сотрудники полиции уже провели проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка). По материалам следствия она могла стать еще одним звеном в коррупционной цепи.

Ранее сообщалось, что Марину Ракову подозревают в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, которые были заключены при участии топ-менеджера в 2019 году. В ее жилье, а также на месте работы прошли обыски.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Марина Ракова стала вице-президентом Сбербанка в марте 2020 года. Представители банка заявили, что уголовное дело о мошенничестве не имеет отношения к работе финансовой организации.