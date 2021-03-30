Вице-премьера Ставрополья задержали за коррупцию

Вице-премьера Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в коррупции. Это уже второе за несколько недель задержание зампреда правительства региона.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Мошенничество“. Благодаря совместной работе следователей столичного управления Следственного комитета, сотрудников ФСБ и МВД России задержан и. о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов, причастный к преступлению», — сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По данным следствия, Петрашов с 2013-го по 2015 год получил не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Деньги он получал лично, через посредников и через переводы на счета подконтрольных ему юридических лиц.

В доме и на рабочем месте Петрашова сейчас проводят обыски. Скоро чиновника привезут в подразделение СК. Следователи устанавливают причастных к преступлению.

В марте в аэропорту задержали еще одного заместителя председателя правительства этого южного региона Александра Золотарева. Его заподозрили в получении крупной взятки и завели уголовное дело.