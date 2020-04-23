Вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскали

В кабинете вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина проводят обыск. Неделю назад чиновник решил уволиться, но до конца апреля собирался продолжать работать.

«Да, обыски идут», — сообщили Ura.ru в пресс-службе правительства Пермского края.

По информации источника издания, сам Сюткин сейчас тоже находится в кабинете, его удерживают сотрудники правоохранительных органов.

В то же время в пресс-службе регионального управления ФСБ сказали изданию, что их сотрудники не ведут никаких оперативных мероприятий. В МВД на звонок не ответили.

Сайт Properm.ru узнал, что обыски могут быть связаны со «старыми» проектами, в том числе по строительству зоопарка. В августе 2019 года Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей при строительстве зоопарка. По этому делу арестованы два человека.

14 апреля вице-премьер Михаил Сюткин объявил, что решил уволиться из правительства Пермского края из-за перехода на новую работу в Москву. Он курировал вопросы имущества, строительства и транспорта.