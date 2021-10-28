Вице-мэра Нефтеюганска задержали по подозрению в получении взятки

Следователи задержали вице-мэра Нефтеюганска и генерального директора одного из местных предприятий в рамках расследования уголовного дела о даче крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемая чиновница получила от предпринимателя ювелирные изделия на общую сумму 230 тысяч рублей. За подарок она обещала оказывать покровительство и действовать в интересах предпринимателя.

Летом этого года вице-мэр передала в долгосрочную аренду компании бизнесмена земельный участок в четвертом микрорайоне города.

Подозреваемых задержали сегодня, когда бизнесмен передавал чиновнице очередную взятку на сумму более одного миллиона рублей, считает следствие. Задержанные проходят по двум уголовным делам: «Получение взятки в особо крупном размере» и «Дача взятки в особо крупном размере».

В рамках расследования уголовных дел в домах подозреваемых проходят обыски. Следователи устанавливают все обстоятельства получения и передачи взяток.

Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что под подозрение следователей попали вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова и бывший депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец. Задержание произошло в одном из автосалонов Сургута, где чиновница планировала купить себе новый Lexus. Для поездки в другой город она взяла на работе один день в счет отпуска.