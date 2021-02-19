Вице-мэра Воронежа задержали по делу о крупном мошенничестве

В Воронеже задержали вице-мэра Юрия Бавыкина и замглавы управы Коминтерновского района города Светлану Васькову по делу о крупном мошенничестве. Следователь ходатайствует об избрании им домашнего ареста.

«Вице-мэр администрации Воронежа Юрий Бавыкин и заместитель руководителя управы Коминтерновского района Светлана Васькова задержаны по делу по статье „Мошенничество в крупном размере“. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил ТАСС представитель суда Максим Рощупкин.

Следователь ходатайствует об избрании им домашнего ареста.

Как сообщил «Коммерсант-Черноземье», Юрий Бавыкин на прошедших выборах в гордуму якобы требовал с кандидатов в депутаты деньги за успешные результаты голосования. Показания против него мог дать, по данным издания, депутат местной гордумы, бизнесмен Сергей Кудрявцев, которого обвиняют в незаконной приватизации ДК имени Кирова. Недавно предпринимателя освободили из-под стражи благодаря сотрудничеству со следствием.

Дело Юрия Бавыкина, как предполагают источники «Коммерсанта», может дополниться эпизодом о взятке.

Следственное управление СК по Воронежской области не раскрывают подробности задержания и материалы уголовного дела не комментируют.