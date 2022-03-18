Вице-мэр Ставрополя Иван Скорняков стал фигурантом второго уголовного дела

Заместитель главы администрации Ставрополя, председатель комитета городского хозяйства Иван Скорняков причастен к махинациям при выполнении контрактов по благоустройству общественного пространства. Об этом заявила прокуратура Ставрополья.

Таким образом вице-мэр Ставрополя выступает фигурантом второго уголовного расследования. Как пишет newstracker.ru, Скорнякову будут выдвинуты обвинения в превышении полномочий. По сведениям прокуратуры, неправомерные действия замглавы ставропольской администрации стали причиной нарушений при реализации муниципального контракта на ремонт двух городских скверов.

В 2019 году комитет городского хозяйства Ставрополя подписал с ООО «Технология» муниципальный контракт на 214 миллионов рублей. Согласно заключенной договоренности, подрядчику предстояло отремонтировать территории скверов на проспекте Юности и улице 50 лет ВЛКСМ.

Однако прокуратура выяснила, что после завершения благоустройства Скорняков не проводил приемку выполненных работ. Также не проходили проверка и экспертиза.

Выяснилось, что ООО «Технология» отошли 15,7 миллиона рублей муниципальных средств за благоустройство скверов, которое не проводилось, что удалось установить сотрудникам надзорного органа. Против Скорнякова заведено уголовное дело, основанное на материалах проверки прокуратуры и управления ФСБ по Ставропольскому краю.