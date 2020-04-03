Вице-губернатора Кировской области заподозрили во взятке и задержали

Как рассказали в силовом ведомстве, один из руководителей региона создал преступную схему, пользуясь своими служебными полномочиями. По данным ведомства, преступная группа получала деньги от предпринимателей при заключении договоров о продаже древесины с «Кировгослесхозом».

Плитко привлек в группировку доверенных лиц, которым помогал устроиться на высокие должности.

Речь идет о взятке в размере 3,4 миллиона рублей. Как рассказали в ФСБ, сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения.

Плитко в 1990-х был генеральным директором ООО «Группа „Аскол“». Работал в Счетной палате РФ и был помощником сенатора. Пост заместителя председателя правительства Кировской области занимает с сентября 2017 года.