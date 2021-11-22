Виссариону и его соратникам предъявили окончательное обвинение

Следователи выдвинули уточненное обвинение руководителям «Церкви последнего завета» («секты Виссариона») Сергею Торопу, Владимиру Ведерникову, Вадиму Редькину. Их обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале их защиты.

«Всем задержанным по уголовному делу общины Виссариона предъявили уточненное обвинение. Общее обвинение для Торопа С. А., Редькина В. В. и Ведерникова В. О. состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью», — сказано в сообщении.

Там добавили, что в деле 21 потерпевший. Здоровью пятерых из них нанесен тяжкий вред, одного — средний, 14 — моральный вред.

Ведерникова также обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он потратил пять миллионов рублей из бюджета на школу общины «Истоки» на свои нужды. Все обвинения фигурантам предъявили в рамках одного общего уголовного дела. Защита не согласна с предъявленными обвинениями.

Основатель религиозной общины Тороп, который называет себя Виссарионом, руководитель школы при общине Ведерников и пресс-секретарь общины Редькин были арестованы в конце сентября 2020 года. По данным Следственного комитета, они брали деньги с людей для получения дохода от религиозной деятельности. Изначально им предъявили обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над людьми. В мае 2021 года стало известно, что Торопа перевели в карцер.