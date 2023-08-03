Криминал 03 августа 2023, 20:26 Вину родственников увидели в судьбе заложницы смолинского похитителя Kp.ru: проведшую 14 лет в плену у смолинского похитителя девушку обманули родственники Телеканал «360»

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Похитивший и удерживающий 14 лет в плену 19-летнюю девушку житель челябинского поселка Смолино Владимир Ческидов воспользовался безвыходным положением своей жертвы, в котором она оказалась из-за обмана родственников. Об этом в беседе с сайтом kp.ru рассказали подруги и знакомые пострадавшей, которые росли с ней в одном интернате.

Собеседницы журналистов отметили, что в приюте девушку навещали дядя и сестра. Тогда же они узнали, что у будущей заложницы есть квартира, куда та сможет переехать после достижения совершеннолетия.

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Вместо этого девушка постоянно ночевала у родственников. В предоставленной общежитием комнате она даже не появлялась. На вопросы, почему она не живет у себя, девушка заявила, что квартиру забрала сестра, а дядя — все деньги.

«Вокзал, на котором она познакомилась с этим мужчиной, был как раз рядом с домом дяди. Ей тогда некуда было идти, поэтому она с ним и ушла», — рассказала одна из подруг.

Заложница провела в доме Владимира Ческидова 14 лет. По данным следователей, мужчина регулярно подвергал девушку насилию и использовал в качестве служанки.

Освободится девушка смогла только после принудительной госпитализации мучителя, у которого обострилось психическое заболевание. Врачей домой вызвала мать Ческидова, которая все это время видела, как обращаются с девушкой.

В ходе обысков дома следователи нашли расчлененные останки еще одной женщины. По словам сбежавшей от похитителя девушки, это была еще одна заложница, с которой Ческидов расправился.

Следователи предъявили Владимиру Ческидову обвинения в похищении, изнасиловании и убийстве. Суд отправил его под стражу до 30 сентября.

Мать похитителя тоже стала фигуранткой уголовного дела о похищении. Но суд не стал избирать для нее меру пресечения и освободил в зале суда.

В беседе с журналистами женщина заявила, что пострадавшую девушку никто не похищал, она жила в доме добровольно и чувствовала себя «королевой».