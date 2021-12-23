Арестованный ректор КФУ не признал вину по делу о заказном убийстве

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров не признал своей вины по делу об убийстве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в следственном изоляторе.

Общественники отметили, что претензий к условиям содержания арестованный не высказывал.

«На встрече с членами ОНК Гафуров заявил, что вину не признает», — заявили в комиссии.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал ректора Гафурова до 21 февраля. Следователи обвинили задержанного в подстрекательстве и приготовлению к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенному группой лиц по предварительном сговору.

Официальных подробностей об уголовном деле нет. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Гафуров может быть причастен к убийству депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Он конфликтовал с занимавшим тогда пост главы администрации города Гафуровым.

Ректора КФУ задержали в Казани в минувшую среду, 22 декабря. На самолете его доставили в Москву для проведения следственных действий.