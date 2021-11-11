Виновным в гибели постояльцев мини-отеля в Перми от кипятка вынесли приговор

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении двух фигурантов дела об аварии в мини-отели «Карамель», где людей убило кипятком. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Речь идет о главном инженере пермской управляющей компании «Профи-Дом» и заместителе начальника эксплуатационной службы ООО «Пермская сетевая компания».

В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в совершении преступлений по статьям УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генпрокурора РФ.

«В суде установлено, что ввиду недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей и непринятия подсудимыми необходимых мер по предотвращению аварии в системе теплоснабжения <…> в результате прорыва трубы горячей водой было затоплено подвальное помещение одного из домов, в котором находился мини-отель „Карамель“», — сообщил Иванов.

Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 года. В итоге пять гостей мини-отеля погибли, в том числе и один ребенок. Еще трое постояльцев получили ожоги.

Заместитель начальника службы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» получил два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, главный инженер УК «Профи Дом» приговорили к такому же сроку.

Ранее владельца мини-отеля осудили на пять лет. Он отбывает свой срок в колонии общего режима.