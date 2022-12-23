Эксклюзив 23 декабря 2022, 20:08 «Виновные понесли наказание». Адвокат Руссо — о приговоре двум фигурантам дела о покушении на певца Адвокат Руссо рассказал о приговоре для виновных в покушении на певца РИА «Новости»

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Хамовнический районный суд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела о покушении на жизнь певца Авраама Руссо. Двух исполнителей преступления приговорили к реальным срокам В беседе с «360» адвокат артиста Андрей Алешкин прокомментировал вынесенный вердикт.

«Мы полностью довольны решением суда. Хотя и удовлетворен частично, но виновные понесли должное наказание. Обжаловать приговор мы не будем, считаем его законным и обоснованным», — заявил он.

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Алешкин также отметил, что суд взыскал с фигурантов дела миллион рублей в общей сумме.

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Согласно судебному решению, один из обвиняемых — Алексей Трясников — проведет в тюрьме 12 лет, его подельнику Виталию Джуре дали девятилетний срок. Осужденных отправят отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Третий фигурант дела Михаил Демкин умер в местах лишения свободы еще до начала судебных заседаний в 2014 году. Суд признал его вину доказанной.

Автомобиль Авраама Руссо обстреляли в 2006 году в Москве. В результате артист получил четыре ранения бедра. Следствие установило, что организатором покушение на Руссо стал предприниматель Тельман Исмаилов. Для этого он нашел трех пособников. Сейчас бизнесмен находится в международном розыске.