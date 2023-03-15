Криминал 15 марта 2023, 18:41 Виновной в хищении 561 млн рублей у тюменского банка Инессе Бранденбург дали 4 года колонии «Коммерсант»: Бранденбург приговорили к 4 годам колонии по делу о хищении 561 млн рублей РИА «Новости»

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Экс-сотрудница банка в Тюмени Инесса Бранденбург полностью признала вину по делу о хищении 561 миллиона рублей. В своем последнем слове она заявила, что раскаивается в содеянном. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщил «Коммерсант».

Судебное следствие по делу Бранденбург завершилось 15 марта в Калининском районном суде Тюмени. Подсудимой дали выступить с последним словом. Она признала, что виновна в преступлении и добавила, что раскаивается.

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«Ваша честь, прошу вас поверить в мое искренне раскаяние, желание жить честно рядом с сыном. Прошу вас не наказывать меня чрезмерно строго», — сказала обвиняемая.

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Помимо тюремного срока, Бранденбург вместе с другими фигурантами дела обязали вернуть около 545 миллионов рублей с учетом суммы частично возмещенного ущерба.

Бранденбург работала исполняющей обязанности председателя правления одного из тюменских банков. По данным следствия, в 2018 году она воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных. Вместе с соучастниками женщина похитила 561 миллион рублей. Деньги вынесли из здания банка в спортивных сумках.

Исчезновение огромной суммы заметили спустя несколько дней. За это время Бранденбург на арендованном самолете успела добраться до Москвы и покинуть страну. В сентябре 2022 года ее задержали в Испании, а затем экстрадировали в Россию.