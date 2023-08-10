10 августа 2023, 15:37
Виновного в смертельном ДТП жителя Пензы приговорили к 2 годам колонии условно
Первомайский районный суд приговорил жителя города Пензы, устроившего смертельное ДТП, к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, подсудимый выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с другим автомобилем. Множественные травмы получила пассажирка легковушки, она скончалась в больнице.
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Отмечается, что в ходе заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.
ДТП
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