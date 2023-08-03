Криминал 03 августа 2023, 13:02 Виновного в попытке контрабанды блока управления и связи Су-27 украинца отправили в колонию ФСБ сообщила о вынесении приговора украинцу по делу о контрабанде оборудования для Су-27

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Преображенский районный суд столицы вынес приговор украинцу Касюкевичусу, причастному к контрабанде блока управления и связи Су-27. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. Фигуранта дела отправили в колонию общего режима на три года.

По данным ведомства, Касюкевичус (имя фигуранта не разглашается — прим. ред.) намеревался незаконно купить блок управления и связи БУС-3, который используется в самолетах Су-27. Затем злоумышленник планировал вывезти оборудование на Украину.

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Канал контрабанды пресекли сотрудники УФСБ по Москве и Подмосковью совместно с коллегами из Пензенской области. Украинца задержали 13 июля 2021 года после передачи денежных средств.

Против него возбудили дело о контрабанде вооружения, иной военной техники. Приговор украинцу вынесли летом 2023 года. Он уже вступил в законную силу, заключили в УФСБ.